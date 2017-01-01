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Казино Pin Up🎰 – официальный сайт играть онлайн, получить бонус

Страны Украина, Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения Устройства Android, iPhone, Windows Игровой зал Игровые автоматы, столы, Live казино, ставки на спорт Версия приложения Android - 7.1+, iOS - 9.3.5 и выше Варианты игр На деньги, демо ставки Разработчики софта Igrosoft, Novomatic, NetEnt, Microgaming, Yggrasil, MegaJack, Belatra Системы ввода/вывода Visa, MasterCard, Приват 24, Монобанк, Биткоин Приветственный бонус 10000 гривен + 250 фриспинов на первый депозит Игровая валюта Гривны, криптовалюта, рубли, доллары, евро Мин. пополнение 10 гривен Мин. выплата 50 гривен Сроки вывода Моментально Лицензиасты Antillephone N.V. Carletta № 142346

Официальный сайт Pin Up Casino - лицензионное онлайн казино, доступное для игроков из Украины. Здесь можно безопасно играть на деньги и быть уверенным в выводе выигранных денег на карту или другие платежные инструменты.

Управляющей структурой казино Пин Ап выступает компания Carletta N.V. (работает под юрисдикцией Curacao). Этот игровой клуб имеет лицензию солидного регулятора Antillephone N.V. Curacao с номером 8048/JAZ2017-003, что подтверждает надежность данного ресурса.

В Пин Уп казино украинских игроков ждут только лучшие игровые автоматы и рулетки, самые выгодные бонусы, программа лояльности, турниры и лотереи, а также действительно моментальные выплаты выигрышей (вывод средств после авторизации происходит за 5 минут).

Официальный сайт казино Пин Ап

В 2021 игроки могут использоват официальный сайт казино Пин Ап для игры в слоты на деньги, наслаждаясь азартным времяпровождением. Данный игорный зал пользуется большой популярностью у игроков, благодаря:

наличию официальной лицензии Кюрасао;

честным правилам и качественному обслуживанию;

широкому выбору игровых автоматов с хорошей отдачей;

доступным бонусам, купонам, промокодам, фриспинам и другим актуальным акциям;

большому спектру методов расчетов и быстрому выводу выигрышей в Пин Ап;

привлекательным турнирам и лотереям;

выгодной программе лояльности;

оперативной работе техсервиса.

На сегодня Casino Pin Up занимает ведущие позиции в независимых рейтингах лучших гемблинг ресурсов Украины

Обзоры отзывов игроков подтверждают, что у казино в Украине (в отличие от России) нет проблем с выводом средств, деньги можно легко перечислять, с помощью удобных платежных инструментов (в том числе и Приват24, Монобанк, Киевстар и др.). Игроки могут без комиссии снимать выигрыши на карту любого банка или доступный электронный кошелек.

Программа лольяности Pin Up - что такое PINCOINS?

В казино Pin Up действует привлекательная программа лояльности, обеспечивающая дополнительные поощрения и привилегии для игроков. За пополнение счета начисляются пинкоины - PNC, за которые гемблерам присваиваются статусы. Предусмотрен обмен пинкоинов на реальные деньги.

Статусы и начисление пинкоинов (PNC)

VIP уровень игрока в casino Кол-во пинкоинов, необходимых для присвоения очередного ВИП статуса Курс, для обмена пинкоинов Вейджеры для отыгрышей денег, полученных за пинкоины на Биткоины на доллары /евро на гривны «Повелитель Азарта» 25000PNC 1x90 1х120 1x2 х40 «Ловец Удачи» 20000PNC 1x120 1х180 1x3 х50 «Любимец Фортуны» 15000PNC 1x150 1х240 1x4 «Искатель Риска» 10000PNC 1x180 1х300 1x5 «Мастер» 5000PNC 1x210 1х360 1x6 х60 «Эксперт» 3500PNC 1x240 1х420 1x7 «Опытный» 2000PNC 1x270 1х480 1x8 «Любитель» 1000PNC 1x300 1х540 1x9 «Новичок» 200PNC 1x330 1х600 1x10

Бонусы и промокоды PinUp Сasino

Сasino Pin Up предоставляют выгодные бонусы и промокоды, которые легко активировать на официальном сайте казино. Они дают возможность получить дополнительные денежные средства или фриспины, чтобы играть на деньги в игровые автоматы без пополнения депозита.

Бездепы за регистрацию не предусмотрены, но есть разные варианты призов на депозит, которые можно активировать в личном кабинете за пополнение баланса казино. На данный момент новички получают 100% до 10000 UAH + 250 фриспинов при пополнении минимального депозита от 500 грн.

Все бонусы казино доступны игрокам в личном кабинете. Перед активацией подарка, следует ознакомиться с правилами и особенностями отыгрыша. Перед тем, как забрать выигрыши, полученные за бонусные средства, надо выполнить условия вейджера, которые подробно описаны на официальном сайте.

Актуальные бонусы Pin Ap Casino в 2021 году

Бонусы Минимум взноса на счет Как можно активировать? Описание Вейджер 250 фриспинов за начальный взнос на счет 50 EURO За взнос от 50 EUR, зачисленный на баланс. 250 фриспинов к сумме пополнения (до 500 EUR). Сначала 50FS, а потом по 40FS на 5 суток. 40х 100% за первый перевод на депозит от 1EURO За 1-й перевод на депозитный счет. 100% дополнение к взносу за первый депозит. 50х Эксклюзивные акции - Индивидуальные коды даются активным гемблерам Дополнительные привилегии, промо-коды, фриспины или купоны. персонально 10EURO на День Рождения нет За 7мь суток дней до и после Дня Рождения всем гемблерам дается подарок на 10 EUR. Для всех игроков в День Рождения 50x Билеты беспроигрышной лотереи - За 100 EUR взносов на слотах Бесплатно дается 1 билет, с гарантированным выигрышем. не нужен Еженедельный cashback ставки на автоматах в предыдущую неделю В каждую пятницу можно получить до 10% проигранных на аппаратах денег по программе кэшбэк. 10% от 1000 EURO, 7% от 250 EURO, 5% от 50 EURO х3 Джекпоты в TV играх взносы в TV-розыгрышах 50% джекпота за стрит-флэш или 100% за роял-флэш. Запускать ТВ игры Bet Games. не нужен Квиз «Фриспины Успеха» 10-30FS за 1н верный ответ – 10FS за 2и — 20FS, а за 3и — 30FS. За правильно угаданные ответы в викторине. х50

Ставки на спорт в Pin-Up Bet

Особенной изюминкой Pin-Up стала собственная букмекерская контора казино. Ее гости смогут комфортно проводить ставки на спорт, получая дополнительные возможности для пополнения приятными выигрышами личного депозита. В БК Пин Ап Бет смогут быстро пройти регистрацию, пользователи Украины и стран СНГ.

Посетители, зарегистрированные в online casino Pin Up Bet, смогут воспользоваться услугами букмекерской конторы, которая работает только с проверенными букмекерами. В ней можно осуществлять ставки с выгодными коэффициентами, зарабатывая реальные деньги на спортивных и киберспортивных состязаниях

После регистрации в казино PinUp игрокам предлагают приветственный фрибет на депозит, который можно использовать для ставок на различные виды спортивных мероприятий по:

регби, бильярду, киберспорту, плаванию;

крикету, гольфу, велоспорту, хоккею, боксу;

дартсу, биатлону, мотоспорту, бадминтону, футболу;

теннису, бейсболу, гандболу, баскетболу и пр.

В комментариях реальных посетителей подтверждается качественные услуги БК Pin Up, и возможность получения хороших призовых. Выполняя ставки на спорт с определенным коэффициентом, если прогноз будет верным, игроки смогут получить свой взнос, увеличенный на этот множитель. Играть можно как на официальном сайте, так и в приложении казино.

Мобильная версия казино и приложение на Андроид

Для развлечений в игровых автоматах и выполнения ставок в БК Пин Ап, можно использоваться разные варианты мобильных устройств. Поклонники азарта играют на деньги, чаще используя мобильное казино нежели официальный сайт. После выполнения входа в сервис казино на страницу с приложением через обычный браузер, эта программа автоматически производит распознавание характеристик смртфона, будь то устройство на Андроид или Айфон, чтобы настроить интерфейс Pin Ap под определенные свойства девайса.

Если игрок желает играть в оффлайн режиме, он сможет на мобильных устройствах Android или iOS запускать все игровые автоматы, рулетки и карточные игры через приложение, но только в тестовом демо режиме. Игра на реальные деньги доступна только при подключении интернета

Чтобы на телефон либо планшет скачать приложение Пин Уп, достаточно:

найти файл (apk для Андроид или app для iPhone);

задать разрешение на загрузку софта со сторонних ресурсов в параметрах настроек гаджета;

скачать по сети выбранную программу установки программу;

запустить ее на смартфоне;

обожать окончания установки, выполняя рекомендации системы по настройкам программы.

По завершению инсталляции, гость получает в своем гаджете полноценный доступ к любым возможностям казино и букмекерской конторы ПинУп. С помощью мобайл девайсов игроки смогут играть на деньги с выводом выигрышей на различные платежные сервисы. Автоматы будут надежно работать на высокой скорости, позволяя комфортно крутить барабаны платно либо в демонстрационном режиме.

На ПК с Windows или Мас ОС (макбук) пользователи смогут загрузить полную версию Pin Up. Эта игровая платформа дает возможность запускать на компьютере любые игровые аппараты в хорошем качестве без необходимости входа в браузер и на официальный сайт

Для посетителей, которые решили установить приложение приятным поощрением станет бездепозит в виде 30 фриспинов, который предоставляется администрацией заведения. Его можно сразу использовать для запуска азартных игр с реальными ставками, чтобы играть на деньги, с выводом средств на карты или другие удобные расчетные интернет системы.

Способы пополнения депозита и вывод денег

Посетители, прошедшие процедуру регистрации, и открывшие личный кабинет в казино, получают доступ к любым возможностям игорной площадки. При пополнении первого депозита игроки смогут выбирать любые игровые автоматы, рулетки и даже live игры с живыми дилерами на реальные деньги.

Всем, кто желает начать играть платно, следует пополнить счет в Pin Up минимум на 50 гривен, с помощью доступных методов:

карт банков Visa/MasterCard;

кошельки Webmoney,

системы ecoPayz и Scrill;

криптовалюту Bitcoin;

переводы Neteller и пр.

Выполнив вход в личный кабинет, гость сможет выбрать нужный способ платежа и заполнить соответствующие реквизиты. Игроки говорят о том, что деньги зачисляются на счета Пин Ап моментально, у гемблеров нет проблем с выводом денежных средств из этого онлайн казино.

Минимальный лимит на выплату составляет 100 гривен. Быстро решить любые вопросы с зачислениями или выплатами со счетов помогут сотрудники игрового клуба, номер поддержки опубликован на официальном сайте.

За пополнение депозитного счета, посетители смогут получать приятные поощрительные призы. Для новичков все бонусы едины. Сумма процента за взнос или фриспинов для бывалых игроков зависит от статуса гемблера

Игровые автоматы и рулетка

Популярные и новые варианты азартных игр ведущих мировых разработчиков игорного софта собраны в каталогах казино Pin Up. На автоматах можно играть даже без депозита, в демонстрационном режиме, осваивая нюансы правил и возможности игрового процесса.

Чтобы посетителям было удобнее выбирать азартные игры, они собраны в тематические разделы:

«Live casino» (с живыми крупье), «ТОП игр недели»;

«Карточные», «Слоты»

«Новинки», «Сейчас выигрывают»;

«Рулетки», «ТОП игр месяца» и пр.

Нужные автоматы Pin Up легко находить в этих списках. Есть возможность сортировать слоты по наименованиям компаний производителей. Принимая участие в турнирах, гости смогут выиграть существенны суммы из призовых фондов состязаний, которые разыгрываются между всеми участниками.

Отзывы игроков Pin Up казино подтверждаются честные правила и точные выплаты выигрышей на слотах этого игорного зала. В комментариях есть советы, рассказывающие как обыграть автоматы или как обойти системы защиты, им не нужно доверять, такие комментарии публикуют мошенники

Прохождение верификации

При первом снятии выигрышей игроку предстоит пройти верификацию. Для выполнения такой процедуры требуется отправить в сервис техподдержки фотографии страниц паспорта. Если гость предполагает осуществлять вывод средств на карты банков, их тоже понадобиться верифицировать, высылая фото обеих сторон пластика (с закрытым CVV кодом и средними номерами карты).

Служба технической поддержки

Если нужна помощь технической поддержки казино PinAp, или нужно узнать об особенностях выполнения верификаций, игроки смогут использовать онлайн чат или связаться с сотрудниками игорного зала по телефону. У консультантов ПинУп можно узнать, что делать, если игрок не может войти в свой аккаунт, либо какой-то слот не включается или не работает. Специалисты техподдержки быстро откликаются на запросы в чате, и стараются максимально оперативно решать возникшие проблемные ситуации.

Поклонники азарта разных стран, пользуясь услугами онлайн казино Pin Up, могут в любое время развлекаться на качественных игровых аппаратах, проводить спортставки, и комфортно играть на деньги, получая реальные суммы выигрышей без задержек и комиссии.